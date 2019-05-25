С. Линдстрём: рад, что Швеция не сыграет с Россией. Это могло стать унижением

Шведский журналист Санни Линдстрём поделился мнением о вылете сборной Швеции из чемпионата мира. Напомним, в четвертьфинале шведы проиграли команде Финляндии со счётом 4:5 ОТ.
«Оказывается, матч с Россией в группе был лишь аперитивом перед ужасающей игрой с Финляндией. Более плохой игры защиты на уровне четвертьфинала я не видел на протяжении многих лет. Тренерский штаб Грёнборга отлично отработал прошлые турниры, но теперь к нему очень большие вопросы. Где была оборона? Почему мы были настолько пассивны в атакующей линии? У нас много проблем, и теперь эти проблемы будет решать другой специалист.
В разгар негативных эмоций я чувствую и положительный всплеск. Мы не встретимся с Россией в полуфинале, это могло бы стать унижением», — цитирует Линдстрёма Expressen.
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