Какко может опоздать на тесты перед драфтом НХЛ из-за чемпионата мира
Юный нападающий сборной Финляндии Каапо Какко может опоздать на традиционные тесты перед драфтом Национальной хоккейной лиги. Большая часть фаворитов грядущего драфта соберётся в Баффало уже сегодня, 25 мая, традиционное физическое и психологическое тестирование игроков стартует утром 27 мая.
«Я не знаю, как договорился Какко насчёт своего возможного опоздания. Конечно, часть торта мы ему оставим, но тесты перед драфтом очень важны», — сказал глава скаутской службы НХЛ Горан Стабб.
Напомним, сборная Финляндии 25 мая встречается с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею. Начало — в 16:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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