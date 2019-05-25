Раск: двусторонний матч — это хорошо, у «Бостона» ноги побежали
Голкипер клуба НХЛ «Бостон Брюинз» Туукка Раск прокомментировал двусторонний матч, который его команда провела в целях подготовки к финальной серии с «Сент-Луис Блюз».
«Думаю, это хорошо. Показалось, что ребятам было не так уж легко, когда они вышли на лед. У нас перерыв десять дней, и нужно время, чтобы ноги побежали. К этому мы стремились, и вроде всё получилось», — приводит слова голкипера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Бостон» выигрывал Кубок Стэнли 6 раз. В последний раз — в сезоне-2010/11. В финале Восточной конференции «мишки» в четырех матчах победили «Каролину». «Сент-Луис» ни разу не был обладателем Кубка Стэнли. В финале Запада «блюзмены» оказались сильнее «Сан-Хосе» в 6 матчах.
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