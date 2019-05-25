И. Воробьёв: сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок. Сравнить их с Америкой? Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

Главная ошибка? Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили. Претензии к лидерам? У нас завтра игра. Сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.