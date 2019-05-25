И. Воробьёв: сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).
«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок. Сравнить их с Америкой? Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.
Главная ошибка? Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили. Претензии к лидерам? У нас завтра игра. Сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков
- 25 мая 2019
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