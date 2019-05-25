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Россия — Финляндия. Пресс-конференция после матча
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И. Воробьёв: сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: сегодня нам досталась цепкая команда. С американцами было легче
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«У финнов хорошая система, они не допустили ошибок. Сравнить их с Америкой? Совершенно разные команды. Сегодня нам досталась цепкая команда, которая хорошо играет в обороне, всё ловит на себя. Американцы талантливые, но у них быстрая команда, которая тоже хотела играть в атаке. Поэтому с американцами нам было легче.

Главная ошибка? Гол пропустили. Надо думать, разбирать. Пока свежо. Игра шла до одного гола. К сожалению, не мы его забили. Претензии к лидерам? У нас завтра игра. Сказали ребятам, что надо готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков
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