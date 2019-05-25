И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).



«Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке «6 на 5» хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

Не начертили. Финны повязали Россию и снова лишили мечты Команда Ильи Воробьёва будет играть в матче за бронзовые медали.