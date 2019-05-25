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И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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И. Воробьёв: нужно было заносить шайбу в ворота, хотелось побольше бросков
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв поделился впечатлениями от поражения в полуфинальном матче ЧМ-2019 с командой Финляндии (0:1).

«Не смогли забить, надо было заносить шайбу в ворота. Вчистую шайба не шла. В концовке «6 на 5» хотелось побольше бросков, финны ложились под шайбу по трое. Игра шла до гола, к сожалению, забили его не мы. Такой игре соперника можно было противопоставить только голы. Мы сейчас сказали ребятам, что нужно готовиться к следующему матчу», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

Первый период прошёл без заброшенных шайб, хотя команды создали несколько опасных моментов. Зрители не увидели голов и в следующие 20 минут, великолепно играли голкиперы Андрей Василевский и Кевин Ланкинен. Счёт был открыт на 51-й минуте, отличился финский нападающий Марко Анттила. Гол стал единственным в матче.

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