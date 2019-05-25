Михайлов — о матче за третье место: всегда надо бороться за медали!

Двукратный олимпийский чемпион, легендарный нападающий Борис Михайлов — о неудачном матче России с Финляндией в полуфинале чемпионата мира.



«Обидно очень, конечно! Игра была обоюдоострая, упорная, у российской сборной и настрой был отличный, и самоотдача. Но вот концовки не было. Нападающие обязаны были забивать. Пропустив шайбу, выиграть можно, а вот не забив ни одной — нельзя. Наши ребята не смогли пробить организованную финскую оборону, финны в этом компоненте оказались сильнее.



«Что пожелать в плане настроя перед игрой за третье место? Уверен, завтра матч будет не менее сложный, чем сегодня. Я бы рекомендовал хорошенько подумать, настроиться на игру. Если нападающие прибавят в концовке, всё будет в порядке. Хочу пожелать удачи сборной. Всегда надо бороться за медали!» — сказал Михайлов в интервью «Чемпионату».