Россия сыграет с Чехией в матче за третье место чемпионата мира по хоккею

Определились участники встречи за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче встретятся команды России и Чехии.



Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи. Ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.



Чехи проиграли канадцам с разгромным счётом — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. У североамериканцев голы на счету Марка Стоуна, Дарнелла Нурса, Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Турриса и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.

Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.