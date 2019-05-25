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Россия сыграет с Чехией в матче за третье место чемпионата мира по хоккею

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Россия сыграет с Чехией в матче за третье место чемпионата мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Определились участники встречи за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче встретятся команды России и Чехии.

Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи. Ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.

Чехи проиграли канадцам с разгромным счётом — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. У североамериканцев голы на счету Марка Стоуна, Дарнелла Нурса, Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Турриса и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.

Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.

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