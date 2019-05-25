Россия сыграет с Чехией в матче за третье место чемпионата мира по хоккею
Определились участники встречи за бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. В матче встретятся команды России и Чехии.
Россияне с минимальным счётом уступили команде Финляндии – 0:1. Единственную шайбу записал на свой счёт Марко Анттила на 51-й минуте встречи. Ассистентами выступили Хенри Йокихарью и Йоэль Кивиранта.
Чехи проиграли канадцам с разгромным счётом — 1:5. Не помогла даже замена голкипера в ходе матча. У североамериканцев голы на счету Марка Стоуна, Дарнелла Нурса, Пьер-Люка Дюбуа, Кайла Турриса и Тома Шабо. Единственную шайбу в составе чешской сборной забросил Томаш Зогорна.
Матч за третье место между сборными России и Чехии состоится завтра, 26 мая. Начало — в 16:45 мск.
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