Факса: Чехия заслужила победу, поскольку играла лучше, чем Россия

Нападающий сборной Чехии Радек Факса подвёл итоги матча за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б). Чехи упустили возможность завоевать медали впервые с 2012 года.



«Конечно, у нас не было проблем с мотивацией. Сборная Чехии вышла на лёд с желанием завоевать медали чемпионата мира. У нас был шанс занять третье место. Думаю, что сегодня Чехия сыграла лучше, чем сборная России. Мы заслужили победу, но при этом не смогли забить достаточное количество голов. У нас были моменты, но мы не сумели реализовать их», — цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче сборная Канады играет с Финляндией.