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Факса: Чехия заслужила победу, поскольку играла лучше, чем Россия

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Факса: Чехия заслужила победу, поскольку играла лучше, чем Россия
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Чехии Радек Факса подвёл итоги матча за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б). Чехи упустили возможность завоевать медали впервые с 2012 года.

«Конечно, у нас не было проблем с мотивацией. Сборная Чехии вышла на лёд с желанием завоевать медали чемпионата мира. У нас был шанс занять третье место. Думаю, что сегодня Чехия сыграла лучше, чем сборная России. Мы заслужили победу, но при этом не смогли забить достаточное количество голов. У нас были моменты, но мы не сумели реализовать их», — цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче сборная Канады играет с Финляндией.

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