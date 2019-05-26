Факса: Чехия заслужила победу, поскольку играла лучше, чем Россия
Нападающий сборной Чехии Радек Факса подвёл итоги матча за бронзовые медали чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой России (2:3 Б). Чехи упустили возможность завоевать медали впервые с 2012 года.
«Конечно, у нас не было проблем с мотивацией. Сборная Чехии вышла на лёд с желанием завоевать медали чемпионата мира. У нас был шанс занять третье место. Думаю, что сегодня Чехия сыграла лучше, чем сборная России. Мы заслужили победу, но при этом не смогли забить достаточное количество голов. У нас были моменты, но мы не сумели реализовать их», — цитирует игрока официальный сайт ИИХФ.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится сегодня, 26 мая. В финальном матче сборная Канады играет с Финляндией.
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- 26 мая 2019
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