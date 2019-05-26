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Сборная Финляндии обыграла Канаду и завоевала золотые медали ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Финляндии обыграла Канаду и завоевала золотые медали ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная Канады встречалась с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.

Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.

Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

ЧМ-2019
26 мая 2019, воскресенье. 21:15 МСК
Канада
1 : 3
1:0, 0:1, 0:2
Финляндия
1:0 – Теодор (Манта, Макканн) – 10:02 (5x5), 1:1 – Анттила (Маннинен, Оямяки) – 22:35 (5x4), 1:2 – Анттила (Савинайнен) – 42:35 (5x5), 1:3 – Песонен (Тюрвяйнен, Хаканпяя) – 55:54 (5x5)
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