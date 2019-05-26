Сборная Финляндии обыграла Канаду и завоевала золотые медали ЧМ-2019

Сборная Канады встречалась с Финляндией в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Братиславе и закончилась со счётом 3:1 в пользу финнов.



Счёт в середине первого игрового отрезка открыл защитник канадской сборной Ши Теодор. Финская сборная отыгралась в начале второго периода благодаря точному броску капитана Марко Анттилы. На первых минутах третьего игрового отрезка Анттила оформил дубль и вывел финнов вперёд. В концовке встречи Харри Песонен отправил третью шайбу в ворота канадцев. Сборная Финляндии завоевала золотые медали чемпионата мира в третий раз в истории.



Чемпионат мира по хоккею, проходивший в Братиславе и Кошице, завершился. В Кошице играли команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходили матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).