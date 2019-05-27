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Маршессо: финны грамотно сидели в обороне и выстреливали в нужный момент

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Маршессо: финны грамотно сидели в обороне и выстреливали в нужный момент
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Нападающий сборной Канады Джонатан Маршессо прокомментировал поражение со счётом 1:3 в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии.

«Третий пропущенный гол оказался весьма болезненным. В этом эпизоде финнам немного повезло, хотя надо признать, что они оказали хорошее давление. Соперник грамотно отсиживался в обороне и выстреливал в нужное время. Кроме того, нельзя не отметить хорошую игру финского вратаря», — приводит слова Маршессо Sportsnet.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также под руководством Юкки Ялонена.

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