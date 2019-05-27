Маршессо: финны грамотно сидели в обороне и выстреливали в нужный момент
Нападающий сборной Канады Джонатан Маршессо прокомментировал поражение со счётом 1:3 в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии.
«Третий пропущенный гол оказался весьма болезненным. В этом эпизоде финнам немного повезло, хотя надо признать, что они оказали хорошее давление. Соперник грамотно отсиживался в обороне и выстреливал в нужное время. Кроме того, нельзя не отметить хорошую игру финского вратаря», — приводит слова Маршессо Sportsnet.
Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также под руководством Юкки Ялонена.
Финны – чемпионы мира! Канада, Россия и Швеция вообще ничего не поняли
Сборная Финляндии спустя восемь лет вернула золотые медали. На той же арене. При том же тренере.
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