Маршессо: финны грамотно сидели в обороне и выстреливали в нужный момент

Нападающий сборной Канады Джонатан Маршессо прокомментировал поражение со счётом 1:3 в финале чемпионата мира 2019 года по хоккею с командой Финляндии.



«Третий пропущенный гол оказался весьма болезненным. В этом эпизоде финнам немного повезло, хотя надо признать, что они оказали хорошее давление. Соперник грамотно отсиживался в обороне и выстреливал в нужное время. Кроме того, нельзя не отметить хорошую игру финского вратаря», — приводит слова Маршессо Sportsnet.

Сборная Финляндии выиграла чемпионат мира в третий раз в истории. Первый титул был завоёван в 1995 году, второй — в 2011-м. Восемь лет назад сборная Суоми также выиграла мировое первенство в Словакии и также под руководством Юкки Ялонена.