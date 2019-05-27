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Охтамаа: Ялонен выиграл два чемпионата мира, это нельзя назвать совпадением

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Охтамаа: Ялонен выиграл два чемпионата мира, это нельзя назвать совпадением
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Защитник сборной Финляндии Атте Охтамаа поделился эмоциями от победы на чемпионате мира по хоккею в Словакии.

«Ланкинен потрясающе играл, постоянно спасал нас. Провёл отличный турнир, и его ждёт великолепное будущее. Ялонен — великолепный тренер. Нельзя назвать совпадением то, что он выиграл два чемпионата мира.

Конечно, мы играли со сложными соперниками, но были уверены в себе и играли с сердцем. Верили, что можем победить все эти великолепные команды. Ещё пока не осознал, что стал чемпионом мира.

Это был очень тяжёлый турнир, серьёзные соперники. Мы никогда не сдавались. Канада в финале играла здорово, мы много оборонялись. Но боролись и выиграли», — передаёт слова Охтамаа корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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