Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Астон Вилла» — «Дерби Каунти». 27 мая. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Черниковым

«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Черниковым
Хоккей / КХЛ 0

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Черниковым, информирует официальный сайт нижнекамской команды. 34-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.

В прошедшем чемпионате Черников защищал цвета «Адмирала» из Владивостока. В сезоне-2018/19 хоккеист принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 (10+18) баллов при показателе полезности "-9" и 18 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 15 минут за матч.

Всего в Континентальной хоккейной лиге Черников провёл 581 игру, где набрал 194 (82+112) балла. В КХЛ форвард играл за «Ладу», «Локомотив», «Трактор», «Авангард» и «Сибирь».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент