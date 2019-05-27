«Нефтехимик» подписал контракт с Александром Черниковым

Хоккейный клуб «Нефтехимик» подписал контракт с нападающим Александром Черниковым, информирует официальный сайт нижнекамской команды. 34-летний хоккеист поставил подпись под контрактом сроком на один сезон.



В прошедшем чемпионате Черников защищал цвета «Адмирала» из Владивостока. В сезоне-2018/19 хоккеист принял участие в 60 встречах, записав в актив 28 (10+18) баллов при показателе полезности "-9" и 18 минутах штрафного времени. В среднем нападающий проводил на площадке около 15 минут за матч.



Всего в Континентальной хоккейной лиге Черников провёл 581 игру, где набрал 194 (82+112) балла. В КХЛ форвард играл за «Ладу», «Локомотив», «Трактор», «Авангард» и «Сибирь».



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