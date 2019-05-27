Лисовец: клубы КХЛ уже почти определились с составами, у Минска нет даже тренера

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Лисовец поделился мнением о тренерах, с которыми ему доводилось работать.



«В работе Льюиса и Сидоренко есть принципиальные отличия. Однако не считаю правильным их сравнивать. Льюису я благодарен. Дэйв многому научил. Он хороший специалист, мотиватор, тренер. Благодарен и Сидоренко за то, что нас сплотил. Вудкрофт тоже толковый. В плане тактике очень сильный. Моё мнение.



Я работал со многими. Могу всех перечислять. Много хороших. Был её Горди Дуайер. Пытались что-то сделать в „Динамо“ под его руководством. Как-то не получилось у нас. Может, он нас не понял. Или мы его.



Сейчас все клубы КХЛ активничают. Откроешь их сайты — у всех уже чуть ли не определены составы на будущий сезон. У минского „Динамо“ же нет даже главного тренера. Считаю, чем раньше клуб определится с коучем и составом, тем проще будет входить в предсезонку. В прошлом году мы пришли на первую тренировку, а нас встречал не Дуайер, а Кравченко, который с нами не работал. Это неправильно. В остальных клубах такого нет. Везде все четко прописано, когда медосмотр, когда все игроки и тренеры должны быть в команде», — цитирует Лисовца «Прессбол» со ссылкой на канал «Беларусь 5».

