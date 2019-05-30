«Адмирал» подписал контракты с Кожевниковым и ещё двумя игроками

Хоккейный клуб «Адмирал» заключил однолетние двусторонние контракты с защитниками Русланом Ибаттулиным и Никитой Бобряшовым, а также форвардом Кириллом Кожевниковым, информирует официальный сайт команды из Владивостока.



25-летний воспитанник уфимского хоккея Ибаттуллин минувший сезон провёл в Высшей хоккейной лиге, став обладателем главного трофея лиги с карагандинской «Сарыаркой». Защитник никогда не выступал в КХЛ, проведя всю карьеру в МХЛ и ВХЛ.



20-летний Кожевников — воспитанник ханты-мансийской школы хоккея. Минувший сезон нападающий провёл в системе «Югры», проведя большую часть чемпионата в молодёжной команде. В КХЛ Кожевников сыграл четыре матча в сезоне-2018/19, не сумев записать в актив очки.



23-летний Бобряшов последние два сезона провёл в системе магнитогорского «Металлурга», сыграв в КХЛ 23 встречи.