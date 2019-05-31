Бывший голкипер СКА Евгений Иванников продолжит играть за «Югру»

Вратарь Евгений Иванников заключил новый контракт с «Югрой», информирует официальный сайт клуба Высшей хоккейной лиги. Соглашение рассчитано на один сезон.
В минувшем сезоне 28-летний голкипер одержал 17 побед в 35 матчах регулярного чемпионата при коэффициенте надёжности 1,84 и проценте отражённых бросков 93,1. В плей-офф Евгений провёл две игры, в среднем за мая пропуская 2,66 шайбы и отражая 90,4% бросков.
6 мая Иванников 2018 года в результате обмена между «Ладой» и СКА на несколько дней пополнил состав клуба из Санкт-Петербурга, после чего был обменян в «Югру». Всего за карьеру в КХЛ 27-летний голкипер одержал 43 победы в 111 матчах при коэффициенте надёжности 2,32 и проценте отражённых бросков 91,6. Помимо «Лады» и СКА Иванников защищал ворота «Адмирала» и «Спартака».
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