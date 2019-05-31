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Берюбе: Тарасенко хорош на льду, но и вне площадки показывает себя как вожак

Берюбе: Тарасенко хорош на льду, но и вне площадки показывает себя как вожак
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе рассказал о взаимоотношениях с российским нападающим Владимиром Тарасенко.

«Когда я пришёл в «Сент-Луис», то знал, что Владди — элитный снайпер, способный забивать по 30-40 голов за сезон. Но я видел в нём ещё и универсального нападающего, способного отрабатывать на обеих сторонах площадки. Я хотел видеть в нём игрока, который будет оказывать решающее влияние в ключевых ситуациях.

В моих глазах Тарасенко прибавлял от матча к матчу, он отличается лидерскими качествами. Очень хорош на льду, но и вне площадки показывает себя как наш вожак. Владимир оказывает большое влияние на коллектив», — приводит слова Берюбе официальный сайт НХЛ.

«Сент-Луис» играет в финале Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После двух матчей счёт в серии — 1-1.

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