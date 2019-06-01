Барбашёв: проблем с игрой в центре у меня быть не должно, это на один матч

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв поделился мнением о дисквалификации Оскара Сундквиста, который пропустит третий матч серии с «Бостон Брюинз» (1-1).



«Я играл в центре в первых двух раундах и в течение почти всего чемпионата, так что никаких проблем быть не должно. Хотя Сундквиста нам будет не хватать. Это важный игрок меньшинства. Впрочем, это всего на одну игру.



Мы знаем, что будет громко, ведь это первый финал за долгое время. С другой стороны, надо быть готовыми психологически и понимать, что будет просто очередная игра, только дома. Хотя и реально важная. Нам надо играть так же, как во втором матче.



Санфорд вместо Сундквиста? У меня есть чувство, что у него все будет хорошо. У него будут свежие ноги, в его игре есть силовой элемент, и это быстрый парень, который может сыграть комбинационно. Я рад за него, да и он сам ждет шанса сыграть в финале. Знаете, несмотря на то, что он не играл с первого раунда, он все равно сохранял позитивный настрой», — цитирует игрока официальный сайт лиги.