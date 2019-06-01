ЦСКА подписал новое соглашение с Иваном Телегиным
Московский ЦСКА подписал новое соглашение с нападающим Иваном Телегиным, информирует официальный сайт «армейской» команды. 27-летний хоккеист продолжит играть за клуб до конца сезона-2020/21.
В прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги 27-летний хоккеист принял участие в 49 встречах, записав на свой счёт 22 (6+16) балла при показателе полезности "+14" и 26 минутах штрафного времени. Телегин проводил на площадке около 14 с половиной минут за игру.
Телегин вместе с командой стал обладателем Кубка Гагарина 2019 года. В 20 матчах плей-офф нападающий отметился одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей.
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