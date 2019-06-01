Генменеджер «Филадельфии»: Проворов пока занимает выжидательную позицию

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Чак Флетчер поделился мнением о ситуации с Иваном Проворовым, Трэвисом Занхаймом, Скоттом Лотоном и Трэвисом Конечны, которые 1 июля могут стать ограниченно свободными агентами.



«Я бы объединил их в одну группу. Мы связались с каждым из них и с большинством провели предварительные беседы. По итогам встреч с ними и их агентами у меня сложилось впечатление, что они видят, как рынок поворачивается лицом к молодым хоккеистам. Они хорошо знают, что за последние несколько лет было заключено несколько контрактов, которые изменили положение дел на рынке. Им кажется, что эта тенденция продолжится. Поэтому они занимают выжидательную позицию. По аналогии с предыдущими годами я исхожу из того, что нам не удастся быстро договориться с ними, но в итоге мы договоримся. Нужно терпение. У нас идёт хороший диалог с агентами. Думаю, что мы понимаем их тактику. Как мне кажется, они исходят из того, что этим летом ситуация на рынке может измениться, и никто не хочет торопиться», — цитирует функционера официальный сайт лиги.

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