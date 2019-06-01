Захаркин: не надо говорить про скучный хоккей финнов и весёлый российский

Известный тренер Игорь Захаркин поделился мнением о хоккее сборных России и Финляндии на прошедшем чемпионате мира.



«Слышал утверждения, что финны играют в закрытый, примитивный хоккей. Не соглашусь. Финны играют в очень современный хоккей. Они дисциплинированные на площадке. Очень четко держат центр. Играют по своим возможностям. Отталкиваются от того, что могут хоккеисты, которые входят в команду. У них любая оборона — это возможность убежать в контратаку. Финны не отбрасываются от шайбы. Входят в зону, сохраняя ее. Это основа современного хоккея. Плотная оборона, плотные линии в атаке и средней зоне. Быстрый уход в контратаку. Остальное — нюансы.



Конечно, когда у тебя есть звездный игрок, умеющий забивать с полумомента, — это счастье для тренера. Но сама система игры Финляндии современная и правильная.



Россия тоже может так играть. И не надо говорить, что у них хоккей скучный, а у нас — веселый и искрометный. Сборная России тоже умеет играть в обороне. Вспомните финал ЧМ-2009 с Канадой (2:1). Просто сильный соперник заставляет действовать так. И чем более ответственный матч, тем важнее выигрыш единоборств», — цитирует тренера «Матч ТВ».

Сборной России есть чему поучиться у финнов. И это не антихоккей Тактическая гибкость тренеров и умение добиваться результата.