Захаркин: не надо говорить про скучный хоккей финнов и весёлый российский

Известный тренер Игорь Захаркин поделился мнением о хоккее сборных России и Финляндии на прошедшем чемпионате мира.
«Слышал утверждения, что финны играют в закрытый, примитивный хоккей. Не соглашусь. Финны играют в очень современный хоккей. Они дисциплинированные на площадке. Очень четко держат центр. Играют по своим возможностям. Отталкиваются от того, что могут хоккеисты, которые входят в команду. У них любая оборона — это возможность убежать в контратаку. Финны не отбрасываются от шайбы. Входят в зону, сохраняя ее. Это основа современного хоккея. Плотная оборона, плотные линии в атаке и средней зоне. Быстрый уход в контратаку. Остальное — нюансы.
Конечно, когда у тебя есть звездный игрок, умеющий забивать с полумомента, — это счастье для тренера. Но сама система игры Финляндии современная и правильная.
Россия тоже может так играть. И не надо говорить, что у них хоккей скучный, а у нас — веселый и искрометный. Сборная России тоже умеет играть в обороне. Вспомните финал ЧМ-2009 с Канадой (2:1). Просто сильный соперник заставляет действовать так. И чем более ответственный матч, тем важнее выигрыш единоборств», — цитирует тренера «Матч ТВ».
- 1 июня 2019
-
15:59
-
08:10
- 31 мая 2019
-
18:34
-
18:19
- 30 мая 2019
-
21:28
-
18:49
-
15:54
-
15:31
-
08:32
-
02:54
- 29 мая 2019
-
20:58
-
15:00
-
14:10
-
10:50
-
08:33
-
08:22
- 28 мая 2019
-
22:43
-
22:11
-
20:45
-
18:06
-
16:55
-
16:34
-
15:44
-
13:40
-
12:13
-
11:00
-
10:15
-
01:33
- 27 мая 2019
-
23:29
-
22:45
-
22:35
-
22:33
-
21:25
-
21:02
-
20:19