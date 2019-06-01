Экс-нападающий «Сибири» Павел Ткаченко продолжит карьеру в московском «Динамо»

Нападающий Павел Ткаченко заключил контракт с московским «Динамо», информирует спортивное агентство Шуми Бабаева в «Инстаграме». Соглашение рассчитано на два сезона и носит двусторонний характер.
В минувшем сезоне 21-летний форвард забросил две шайбы и сделал две результативные передачи в 23 матчах регулярного чемпионата КХЛ при показателе полезности «+1». В среднем за матч Павел проводил на льду чуть меньше 10 минут (09.47). В 11 матчах регулярки ВХЛ Ткаченко отметился одной заброшенной шайбой.
За карьеру в КХЛ Ткаченко сыграл 64 матча, набрал 6 (2+4) очков при полезности «0» и четырёх минутах штрафа.
В следующем сезоне фарм-клуб московского «Динамо» в ВХЛ будет базироваться в Твери. В прошедшем сезоне фарм-клубом «Динамо» был воронежский «Буран».
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