СКА понёс серьёзные потери. Селекция клубов КХЛ на Западе

В чемпионате КХЛ перерыв, и в это время основной темой разговоров о хоккее становится селекция. Трансферное окно открыто уже месяц, и за этот период некоторые генеральные менеджеры уже успели основательно подготовиться к будущему сезону, а другие находятся только в начале пути. Рассказываем, как провели май клубные селекционеры Западной конференции.

«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке «Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.

12. «Динамо» (Минск)

Ключевые приобретения: н. А. и С. Малявко («Неман»)

Ключевые потери: з. Лисовец («Салават Юлаев»), з. Хенкель («Ак Барс»), н. Буйницкий («Металлург» Мг)

В Минске вот-вот должны объявить имя нового главного тренера. По нашим сведениям, им станет Крэйг Вудкрофт, уже работавший в столице Беларуси. Канадцу будет непросто, так как ему придётся работать с командой, у которой будет самый низкий бюджет в лиге. Кроме того, пока что минское «Динамо» больше теряет, нежели приобретает. Уход Лисовца, Хенкеля и Буйницкого – серьёзный удар по «зубрам».

11. «Динамо» (Рига)

Ключевые приобретения: з. Маршалл («Банска-Бистрица», Словакия), н. Берглунд («Крефельд», Германия), н. Улльстрём («Таксон Роудраннерс», АХЛ)

Ключевые потери: в. Билялов («Ак Барс»), з. Майоне («Куньлунь Ред Стар»)

Туманные перспективы и у рижан. Ушёл основной вратарь прошлого сезона Билялов и главная звезда команды, канадский защитник Майоне. В Риге нет лимита на легионеров, поэтому здесь у ГиртсаАнкипанса развязаны руки. Приглашён уже игравший в КХД Улльстрём, интересно будет посмотреть на Берглунда и Маршалла.

10. «Динамо» (Москва)

Ключевые приобретения: з. Огурцов («Нефтехимик»), н. Бусаров («Салават Юлаев»)

Ключевые потери: з. Чайковски («Автомобилист»), з. Меньшиков («Трактор»)

В московском «Динамо» все проблемы из-за очередного смена юрлица. Отсюда и слабая на данный момент селекция. Приобретены на данный момент лишь Огурцов и Бусаров. Вроде бы возвращается и Терещенко, но ходят и противоречивые разговоры. Из потерь же отметим уход защитников Чайковски и в особенности Меньшикова. Виталий – силовой хоккеист, который всегда мог постоять за партнёров.

Георгий Бусаров Фото: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

9. ХК «Сочи»

Ключевые приобретения: в. Проскуряков («Крефельд», Германия), з. Бертильссон («Брюнес», Швеция), з. Петров («Трактор»), з. Эллис («Кёльнер Хайе», Германия), н. Крикунов («Автомобилист»), н. Стрёмвалль («КооКоо», Финляндия)

Ключевые потери: в. Кочетков (СКА), в. Барулин («Нефтехимик»), н. О'Делл («Металлург» Мг), з. Рыков («Рейнджерс», НХЛ), н. Полунин («Локомотив»)

От селекции сочинцев двоякие впечатления. С одной стороны, приглашены новые легионеры, которые могут помочь южанам выйти на новый уровень. Все трое никогда не играли в КХЛ, так что понаблюдаем за ними. С другой стороны, хватает необдуманных решений. Получить за лучшего голкипера МЧМ Кочеткова вратаря Богданова – это надо постараться. Кроме того, серьёзной потерей стал уход О'Делла, Рыкова и Полунина. Первым вратарём сочинцев станет Проскуряков, хотя Шикин, несомненно, составит ему серьёзную конкуренцию.

8. «Торпедо»

Ключевые приобретения: в. Линдбек («Давос», Швейцария), з. Дженовей («Фрёлунда», Швеция), н. Шрёдер («Рокфорд», АХЛ)

Ключевые потери: в. Галимов, н. Галузин, н. Паршин (все — «Металлург» Мг)

По торпедовцам мощный удар нанёс «Металлург». Геннадий Величкин подписал сразу трёх ведущих игроков команды Дэвида Немировски – вратаря Галимова, нападающих Галузина и Паршина. Теперь первым номером в воротах призван стать опытный шведский голкипер Линдбек, неплохими на первый взгляд выглядят приобретения Дженовея и Шрёдера. Но мощной селекцию минчан точно не назовёшь.

Кто и кем закупился в КХЛ. Таблица трансферов Все слухи, обмены, новые контракты и ожидаемые сделки.

7. «Северсталь»

Ключевые приобретения: в. Подъяпольский («Ак Барс»), з. Провольнев («Спартак»)

Ключевые потери: в. Фурх («Эребру», Швеция), н. Бабенко («Трактор»).

В Череповце, в отличие от того, что там было раньше, нынче довольно спокойно. Из трансферов можно отметить приход голкипера Подъяпольского и защитника Провольнева, которым «сталевары» сделали заманчивые предложения. Обоим их бывшие клубы – «Ак Барс» и «Спартак» — не стали повторять условия. Это немного необычно для КХЛ, где обычно топ-клубы забирают молодых игроков, а не наоборот. Большие трансферные успехи для череповчан, но нужны ещё трансферы. Из потерь отметим уход основного в прошлом сезоне голкипера Фурха, а также молодого форварда Бабенко, обменянного в Челябинск.

6. «Спартак»

Ключевые приобретения: з. Кутузов («Локомотив»), з. Рылов («Металлург» Мг), н. Столяров («Витязь»)

Ключевые потери: з. Калинин («Трактор»), з. Григорьев, н. Воронин, н. Максвелл, з. Провольнев («Северсталь»)

Конечно, ключевым приобретением спартаковцев хотелось бы назвать подписание контрактов с тренерами Знарком и Витолиньшем, но сейчас мы говорим об игроках. Из них стоит выделить приход защитников Рылова и Кутузова, а также нападающего Столярова. Из потерь отметим возвращение в родной Челябинск бывшего капитана красно-белых Калинина, уход символа «Спартака» Воронина, молодого защитника Провольнева в «Северсталь».

Артём Воронин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

5. «Витязь»

Ключевые приобретения: з. Лаюнен («Куньлунь Ред Стар»), н. Артюхин, н. Йормакка («Йокерит»), н. Няттинен («Нефтехимик»), з. Ержабек («Сент-Луис», НХЛ)

Ключевые потери: н. Столяров («Спартак»)

Все новости по «Витязю» ещё впереди. Из ушедших бросается в глаза Столяров, который может и забить, и за партнёров постоять. По приобретениям же команда Михаила Кравца выглядит неплохо. Тут вам и финны Лаюнен, Няттинен и Йормакка, и Ержабек, раскрывшийся как игрок именно в Подольске. Вполне вероятно, что получится перезагрузить карьеру у габаритного нападающего Артюхина, пропустившего весь прошлый сезон. По словам самого Евгения, он очень рад переходу в «Витязь».

4. СКА

Ключевые приобретения: в. Кочетков (ХК «Сочи»), з. Бенгтссон («Линчёпинг», Швеция), н. Кемппайнен («Салават Юлаев»)

Ключевые потери: в. Шестёркин («Рейнджерс», НХЛ), з. Гавриков («Коламбус», НХЛ), н. Гусев («Вегас», НХЛ), н. Дацюк, н. Мальцев («Нью-Джерси», НХЛ), н. Прохоркин («Лос-Анджелес», НХЛ)

Серьёзные потери понёс СКА. И если с Павлом Дацюком просто решили не продлевать контракт, то остальные хоккеисты решили попробовать свои силы в НХЛ. Среди таковых Гусев, Гавриков, Шестёркин, Мальцев, Прохоркин. Но есть и положительные для «армейцев» моменты. К примеру, на место Шестёркина взяли Кочеткова, пришёл хороший защитник Бенгтссон, центральный нападающий Кемппайнен, раскрывшийся в Уфе. Не исключено, что в скором времени в Санкт-Петербурге окажется Владимир Ткачёв.

Михеев и Елесин – в НХЛ, Уфа выменяла чемпиона мира. Топ-сделки мая в КХЛ Артюхин вернулся в большой хоккей, а Кручинин и Ержабек – в свои старые клубы.

3. «Локомотив»

Ключевые приобретения: в. Лазушин («КуньлуньРед Стар»), н. Да Коста («Автомобилист»), н. Ландер («Ак Барс»), н. Полунин (ХК «Сочи»)

Ключевые потери: Козун, н. Локтионов (оба — «Металлург» Мг), н. Коршков («Торонто», НХЛ), н. Контиола («Йокерит»), з. Кутузов («Спартак»), з. Елесин («Калгари», НХЛ), н. Картаев («Салават Юлаев»)

Здесь, как и в случае со «Спартаком», ключевым приобретением можно было бы назвать подписание контракта с тренером Мактавишем, однако есть кого отметить и среди игроков. Например, классных центральных форвардов Ландера и До Косту, которые однозначно усилят ярославцев. Кроме того, после перезагрузки карьеры в «Сочи» на новый уровень должен выйти талантливый нападающий Полунин. Вратарскую линию удалось усилить вратарём Лазушиным. Основная потеря – уход Локтионова в «Магнитку», а также отъезд силового защитника Елесина в НХЛ. Этого игрока обороны «железнодорожникам» будет не хватать.

Александр Елесин Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

2. «Йокерит»

Ключевые приобретения: н. Хаапала («Лугано», Швейцария), з. Рясянен («Торонто», НХЛ), н. Контиола («Локомотив»), н. Савинайнен («Куньлунь Ред Стар»)

Ключевые потери: н. Йормакка («Витязь»), з. Й. Йенсен («Мальмё», Швеция), з. Столлери («Фрёлунда», Швеция), н. Маннинен («Салават Юлаев»)

«Йокерит» не только успел продлить контракты со многими лидерами (к примеру, с чемпионом мира и капитаном финнов Марко Анттилой), но и сделал солидные приобретения. Вернулся из Северной Америки защитник Рясянен, прибавят атакующей мощи Контиола и Савинайнен. Главной потерей, пожалуй, назовём уход в «Салават Юлаев» нападающего Маннинена, который креативен и хорош в атаке. Возможно, будет не хватать защитника Йеспера Йенсена. «Йокерит» как и прежде будет силён. Не зря «джокеры» возглавили общий рейтинг клубов КХЛ. В финском клубе полный порядок.

1. ЦСКА

Ключевые приобретения: н. Секач («Ак Барс»)

Ключевые потери: -

ЦСКА сильно не активничает на трансферном рынке, но и зачем ему это делать? У «Ак Барса» в обмен на Ожиганова приобретены права на Секача и это мощная сделка. В остальном же москвичи сохранили всех лидеров, включая капитана Сергея Андронова. В скором времени «армейцы» должны объявить и о подписании контракта с защитником Киселевичем. ЦСКА, как и прежде, будет являться одним из главных претендентов на Кубок Гагарина. Состав у команды Игоря Никитина просто замечательный.