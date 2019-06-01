«Виннипег» может обменять защитника Трубу, набравшего 50 очков в этом сезоне
Защитник Джейкоб Труба может покинуть «Виннипег Джетс», информирует TSN. В хоккеисте заинтересованы несколько клубов НХЛ.
Контракт 25-летнего игрока с зарплатой $ 5,5 млн рассчитан до конца сезона, после чего он может стать ограниченно свободным агентом.
В этом сезоне Труба набрал 50 (8+42) очков в 82 матчах регулярного чемпионата. В шести играх плей-офф сделал одну передачу.
Прошлым летом Джейкоб заключил контракт с «Джетс» только после решения арбитража. Клуб давал игроку зарплату в размере $ 4 млн, хоккеист хочет $ 7 млн. А перед сезоном-2016/17 переговоры о контракте затянулись настолько, что Труба пропустил тренировочный лагерь и первые 15 игр регулярного чемпионата, а также просил клуб об обмене.
Арбитраж по контракту Трубы с «Виннипегом» продолжался шесть часов
- 1 июня 2019
-
19:06
-
18:46
-
18:31
-
18:10
-
17:40
-
17:16
-
16:46
-
16:11
-
16:06
-
15:59
-
15:32
-
15:03
-
14:43
-
14:27
-
13:59
-
13:43
-
13:27
-
12:51
-
12:26
-
11:59
-
11:23
-
10:57
-
10:39
-
10:13
-
09:51
-
09:22
-
08:54
-
08:27
-
08:10
-
05:45
- 31 мая 2019
-
23:59
-
23:31
-
23:02
-
22:49
-
22:23
Партнерский контент