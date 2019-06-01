Минское «Динамо» закрепило права на Пулккинена и ещё восьмерых игроков

Минское «Динамо» закрепило права в Континентальной хоккейной лиги на девятерых игроков, информирует официальный сайт «зубров».

В этот список вошли Даниил Бокун, Теэму Пулккинен, Куинтон Хауден, Олег Евенко, Дмитрий Знахаренко, Александр Когалёв, Илья Литвинов, Максим Парфеевец и Иван Дроздов.

Согласно правовому регламенту КХЛ, клуб, у которого 30 апреля истекает контракт с хоккеистом в возрасте до 29 лет, имеет право сделать такому хоккеисту квалификационное предложение. Игрок, которому оно сделано, с 1 мая приобретает статус «Ограниченно свободный агент». Если до 31 мая игрок не принимает этого предложения либо не представляет контрактное предложение другого клуба, все спортивные права на такого хоккеиста закрепляются за прежним клубом.