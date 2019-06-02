Пашнин: игроки «Салавата» прекрасно встретили, вольюсь в коллектив без проблем

Новоиспечённый защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал переход в уфимский клуб. Ранее хоккеист расторг контракт с ЦСКА.



«Переговоры шли нормально, спокойно. Все сразу обо всём договорились и подписали контракт. Чувствую себя замечательно, пока отдыхаем. В планах — поехать на Алтай. Готовиться к сезону начну в Майами, там буду усердно тренироваться.



Готов к вниманию болельщиков. Знаю, что Уфа — замечательный город и здесь очень преданные фанаты. Раньше очень приятно было играть против «Салавата», атмосфера на «Уфа-Арене» шикарная.



Ребята из команды уже писали мне — Панин, Коледов, Кугрышев. Поздравляют, говорят — добро пожаловать. Приятно, что ребята меня так встречают. Думаю, вольюсь в коллектив без проблем», — приводит слова Пашнина официальный сайт уфимского клуба.

«Магнитка» уже готова идти за кубком. Селекция клубов КХЛ на Востоке «Салават» строит команду-семью, «Авангард» молчит, а «Сибирь» учится на своих ошибках.