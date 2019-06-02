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Пашнин: игроки «Салавата» прекрасно встретили, вольюсь в коллектив без проблем

Пашнин: игроки «Салавата» прекрасно встретили, вольюсь в коллектив без проблем
Хоккей / КХЛ 0

Новоиспечённый защитник «Салавата Юлаева» Михаил Пашнин прокомментировал переход в уфимский клуб. Ранее хоккеист расторг контракт с ЦСКА.

«Переговоры шли нормально, спокойно. Все сразу обо всём договорились и подписали контракт. Чувствую себя замечательно, пока отдыхаем. В планах — поехать на Алтай. Готовиться к сезону начну в Майами, там буду усердно тренироваться.

Готов к вниманию болельщиков. Знаю, что Уфа — замечательный город и здесь очень преданные фанаты. Раньше очень приятно было играть против «Салавата», атмосфера на «Уфа-Арене» шикарная.

Ребята из команды уже писали мне — Панин, Коледов, Кугрышев. Поздравляют, говорят — добро пожаловать. Приятно, что ребята меня так встречают. Думаю, вольюсь в коллектив без проблем», — приводит слова Пашнина официальный сайт уфимского клуба.

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