Диц назван лучшим хоккеистом Казахстана в сезоне-2018/19

Защитник «Барыса» и национальной сборной Даррен Диц признан лучшим хоккеистом Казахстана, информирует Sports.kz. По итогам голосования 25-летний хоккеист набрал 51 очко (11 первых мест и девять вторых).
Второе место в опросе занял 23-летний нападающий Никита Михайлис, MVP мирового первенства в Нур-Султане. Лауреат сезона-2017 на этот раз уступил победителю 9 очков — за форварда «Барыса» и национальной сборной проголосовал 21 обозреватель (по семь первых, вторых и третьих мест).
Третьим призёром конкурса с 23 очками (пять первых мест, одно второе и шесть третьих) стал проведший отличный сезон в «Сарыарке» 29-летний защитник национальной сборной Леонид Метальников.
Двукратный победитель конкурса нападающий «Барыса» и национальной сборной Роман Старченко на этот раз четвёртый (с 10 очками). На пятом месте — вратарь карагандинской «Сарыарки» Эдуард Рейзвих (9 очков).
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