Кэссиди: не считаю, что «Бостон» всё сделал отлично в третьем матче финала

Главный тренер «Бостон Брюинз» Брюс Кэссиди поделился мнением о победе со счётом 7:2 в третьем матче серии финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз».

«Я не считаю, что мы всё сделали отлично. Мы очень расторопно сыграли в большинстве, это безусловно. Сделали массу правильных вещей, когда рано повели в счёте, а затем увеличили преимущество. Но во втором периоде мы не управляли шайбой, как нам этого бы хотелось. Поправки для быстрого выхода из зоны, которые мы сделали, временами работали, но у нас по-прежнему масса пространства для того, чтобы стать лучше. Мы рады тому, что есть — не поймите меня неправильно. Но это было далеко от идеала. Я думаю, что ребята понимают это.

Я не сомневаюсь в храбрости наших игроков, их стремлении бороться или чём-то ещё. Они дошли до финала по праву. Наш подход сильно не меняется. После первой игры мы, возможно, несколько недооценили, насколько сильно «Блюз» способны прибавить. Но сейчас мы должны намного лучше быть готовыми к их ответу, чем мы были перед второй игрой», — приводит слова Кэссиди пресс-служба НХЛ.