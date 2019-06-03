Житник: Украину возглавил лидер, который сразу же обратил внимание на хоккей

Олимпийский чемпион Алексей Житник прокомментировал предоставление украинского гражданства российскому хоккеисту Александру Костикову.
«Тут комментарий может быть только один. После бизнесменов-тяжеловесов страну возглавил молодой, спортивного плана лидер, который сразу же обратил внимание на хоккей. Пока у нас спорт номер один — бокс, затем идёт футбол, тогда как хоккей скатился до третьего дивизиона первенства мира. И вот появляется надежда, что Украина будет бороться за тот вид спорта, который представлял страну в элите на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, а во времена СССР был абсолютно конкурентным даже на фоне ведущих мировых школ из Москвы — ЦСКА и «Динамо».
Хоккеисты киевского «Сокола» моего, 1972-го года рождения были сильнейшими в стране по своему возрасту — прежде всего в функциональном плане. Я вспоминаю, как после двух предсезонок в «Соколе» у Анатолия Богданова перешёл в ЦСКА к Виктору Тихонову — и в плане физики нагрузки стали даже меньше, хотя у «армейцев» Москвы всегда гоняли будь здоров. Как говорил Богданов во время его фирменной, утренней пробежки для аппетита — а это восемь километров за 40 минут — сезон для украинских игроков завершается в августе, сразу после тренировочных лагерей. Ну а дальше идёт отпуск — в виде официальных матчей.
Кстати, не случайно, что и футболисты киевского «Динамо» в те годы по физике точно были лучшими в стране. Это особенности украинской философии подготовки. Мы, ветераны, все эти методики прекрасно знаем, в них осталось много упражнений, сверхактуальных и по сей день», — цитирует Житника Russia-Hockey.
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