«Салават Юлаев» рассматривает использование шести легионеров в сезоне-2019/20

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал уход из команды голкипера Даниила Тарасов и заявил, что в Уфе рассматривают возможность использования шести легионеров в следующем сезоне.
«С Тарасовым глава не закрыта. С «Коламбусом» то он подписался, но в этом году он точно не будет играть в НХЛ или АХЛ. Он пойдёт в аренду. Вполне возможно, что в «Торос». На самом деле жалко, что так происходит. Мы два года подводили этого вратаря, создавали ему все условия для прогресса. В итоге через два года молодой игрок встаёт и уезжает в НХЛ. Это заставляет задуматься о подготовке молодых хоккеистов. В этом году мы предложили Даниилу стать бэкапом. Он отказался.
Легионерские позиции очень ценны в лиге. Мы даже в этом сезоне думаем, чтобы был какой-нибудь шестой легионер, чтобы периодически можно было выставлять одного полевого игрока-иностранца при хорошем российском вратаре. Но Даниил просто не захотел работать в конкурентной среде. Кстати, мы очень благодарны Андрею Карееву, который полон амбиций, но терпит и постоянно работает. Думаю, что у Андрея всё получится», — сказал Курносов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву.
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