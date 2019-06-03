Марло дал «Торонто» понять, что хочет перебраться ближе к семье

Североамериканский журналист Ник Кипреос поделился мнением о ситуации с нападающим Патриком Марло, который может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс».
«Скорее всего, Марло покинет «Торонто». Он дал клубу понять, что хотел бы оказатьcя поближе к своей семье, которая возвращается в Сан-Хосе. Для этого ему нужно будет перебраться на западное побережье.
Есть информация, что Марло интересуются в «Аризоне», «Колорадо» и «Лос-Анджелесе». Чтобы обменять Марло, «Лифс» придётся пожертвовать ещё одним игроком. Возможно, даже сохранить часть его зарплаты в своей платёжной ведомости», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.
В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.
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