Марло дал «Торонто» понять, что хочет перебраться ближе к семье

Североамериканский журналист Ник Кипреос поделился мнением о ситуации с нападающим Патриком Марло, который может покинуть «Торонто Мэйпл Лифс».



«Скорее всего, Марло покинет «Торонто». Он дал клубу понять, что хотел бы оказатьcя поближе к своей семье, которая возвращается в Сан-Хосе. Для этого ему нужно будет перебраться на западное побережье.



Есть информация, что Марло интересуются в «Аризоне», «Колорадо» и «Лос-Анджелесе». Чтобы обменять Марло, «Лифс» придётся пожертвовать ещё одним игроком. Возможно, даже сохранить часть его зарплаты в своей платёжной ведомости», — приводит слова Кипреоса Sportsnet.



В сезоне-2018/19 39-летний Марло провёл 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ. Он забросил 16 шайб и отдал 21 результативную передачу при показателе полезности «–6». В плей-офф Марло отметился двумя результативными передачами в семи играх.

«Торонто» ведёт переговоры с «Аризоной» по обмену Марло