Сундквист: «Сент-Луис» слишком увлекался беготней

Нападающий клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Оскар Сундквист поделился ожиданиями от четвёртого матча финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (1-2). Также хоккеист вспомнил неудачный для «блюзменов» третий матч серии (2:7), в котором он не играл из-за дисквалификации. Четвёртый матч финального противостояния НХЛ состоится завтра, 4 июня, начало встречи — в 3:00 мск.



«Было непросто со стороны смотреть на меньшинство и не иметь возможности помочь. Мне кажется, что мы слишком сильно увлекались беготней. Надо играть плотнее, произвести некоторые перестановки, и тогда у нас всё будет в порядке», — приводит слова форварда официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



Календарь финальной серии плей-офф Кубка Стэнли

