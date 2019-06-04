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Марун: когда Тарасенко идёт на ворота, его невозможно остановить

Марун: когда Тарасенко идёт на ворота, его невозможно остановить
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Патрик Марун прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).

«Сегодня у нас получилось всё, как задумывали. Мы просто играли в свой хоккей, как это уже было в игре номер два. Вы знаете, мы не любим играть поперёк площадки, стремимся всегда максимально быстро доставить шайбу к воротам и там создавать остроту. И все четыре звена сегодня придерживались этого плана

О'Райлли- лидер во всех смыслах этого слова. Он из тех игроков, которых называют примером для молодежи, — первым приходит на тренировку, последним уходит. Так же и Тарасенко — его энергия заряжает всех остальных. Когда он идет на ворота, его невозможно остановить. Приятно видеть, что сегодня старания наших лидеров не прошли даром", — цитирует Маруна официальный сайт НХЛ.

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