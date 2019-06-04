Сэнфорд: ты не можешь действовать с меньшей страстью, видя, как играет Тарасенко

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Зак Сэнфорд прокомментировал победу в четвёртом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2).
«Когда защитники активно участвуют в атаках, нам, форвардам, легче выполнять свою работу вблизи ворот. В прошлом матче бостонцы блокировали много бросков, но сегодня они куда реже оказывались на пути шайбы, и было намного больше отскоков. А когда ты видишь, как яростно идёт на добивание такая суперзвезда, как Владимир Тарасенко, то просто не можешь действовать с меньшей страстью.
Дубль О'Райлли? Что сказать, Райан — блестящий игрок. Да, он не забил в меньшинстве, но все равно был сегодня вознагражден двумя голами. Он целый год тащил нас на своих плечах, и мы все очень рады за него", — цитирует Сэнфорда официальный сайт НХЛ.
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