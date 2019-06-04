Ottawa Sun: основные претенденты на Карлссона — «Оттава» и «Монреаль»

Стали известны основные претенденты на защитника Эрика Карлссона, который 1 июля станет неограниченно свободным агентом. Как сообщает издание Ottawa Sun, основные претенденты на Карлссона — «Оттава Сенаторз» и «Монреаль Канадиенс». По имеющейся информации, хоккеист может выбрать свой экс-клуб «Оттаву» из-за жены, которая хочет вернуться в ставший привычным город.



В сезоне-2018/19 28-летний шведский защитник провёл 53 матча в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги и набрал 45 (3+42) очков при показателе полезности "+6" и 22 минутах штрафного времени. В среднем защитник проводил на площадке около 24,5 минут за встречу. В плей-офф на его счету 16 (2+14) баллов в 19 играх.



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