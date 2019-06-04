Тарасенко: «Сент-Луис» хотел нагрузить Раска, забить «чернорабочие» голы

Нападающий клуба «Сент-Луис Блюз» Владимир Тарасенко поделился мнением о тактике своей команды в четвёртом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (4:2, 2-2 в серии).



«В этом матче мы вообще старались больше бросать, чем раньше. Получилось попасть 38 раз в створ. То есть мы хотели Раска загружать. Мы об этом говорили. Нужно было создать толкучку перед чужими воротами, закрывая обзор их вратарю. Хотели забивать «чернорабочие» голы. Не обязательно красивым броском — годятся и те шайбы, которые мы добыли в сутолоке на пятачке.



Кроме того, если ты используешь эту тактику, то отскоки получаются сами по себе. Это помогло нам забить несколько голов, потому что мы хорошо боролись за шайбу перед воротами», — цитирует игрока официальный сайт лиги.

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