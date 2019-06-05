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Агент Пульюярви опроверг информацию о переходе клиента в клуб КХЛ

Агент Пульюярви опроверг информацию о переходе клиента в клуб КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Маркус Лехто, агент нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Ессе Пульюярви, отметил, что его клиент не собирается перебираться в Континентальную хоккейную лигу. Ранее в прессе циркулировали слухи об интересе к игроку со стороны «Торпедо» и «Йокерита».

«Информация о возможном переезде в КХЛ не соответствует действительности. Ессе продолжает восстановление в Эдмонтоне. Его всё устраивает. НХЛ — приоритетный вариант», — приводит слова Лехто в своём «твиттере» североамериканский журналист Крис Джонстон.

В нынешнем сезоне Пульюярви выступал в Национальной хоккейной лиге за «Эдмонтон Ойлерз». В регулярном чемпионате нападающий принял участие в 46 встречах, записав в актив 9 (4+5) баллов при показателе полезности "-14" и 16 минутах штрафа.

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