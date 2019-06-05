Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Директор «Автомобилиста»: Дацюк — хоккеист исторического масштаба

Директор «Автомобилиста»: Дацюк — хоккеист исторического масштаба
Хоккей / КХЛ 0

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Павлом Дацюком.

«Дацюк — хоккеист, без преувеличения, исторического масштаба, и не только для нашего города, но для всей страны, для всего мирового хоккея, поэтому мы надеемся, что это в том числе привлечёт ещё большее внимание болельщиков, СМИ, общественности к «Автомобилисту». Павел будет, как и все, отдаваться полностью на ледовой площадке, в тренировочном процессе и будет стремиться к победам в составе «Автомобилиста», — приводит слова Рябкова ТАСС.

Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.

Гросс: Дацюк – профессионал, он разберётся с такими вопросами, как риск травм
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент