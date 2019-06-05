Директор «Автомобилиста»: Дацюк — хоккеист исторического масштаба

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание однолетнего контракта с нападающим Павлом Дацюком.
«Дацюк — хоккеист, без преувеличения, исторического масштаба, и не только для нашего города, но для всей страны, для всего мирового хоккея, поэтому мы надеемся, что это в том числе привлечёт ещё большее внимание болельщиков, СМИ, общественности к «Автомобилисту». Павел будет, как и все, отдаваться полностью на ледовой площадке, в тренировочном процессе и будет стремиться к победам в составе «Автомобилиста», — приводит слова Рябкова ТАСС.
Дацюк выступал за петербургский СКА с 2016 года. В составе питерцев 40-летний форвард стал обладателем Кубка Гагарина и победителем регулярного чемпионата КХЛ. В минувшем сезоне Павел забросил 12 шайб и отдал 30 результативных передач в 54 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «+24». В 12 играх плей-офф на счету Дацюка 7 (1+6) очков при показателе полезности «+3». 1 мая 2019 года Дацюк объявил об уходе из СКА.
- 5 июня 2019
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