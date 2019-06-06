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Хара: не думаю о своих проблемах, в плей-офф нужно всё преодолевать

Хара: не думаю о своих проблемах, в плей-офф нужно всё преодолевать
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Здено Хара поделился впечатлениями от тренировки команды перед пятым матчем финальной серии Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (2-2). 42-летний ветеран тренировался в полностью закрытой маске из-за перелома челюсти.

«На этом этапе плей-офф у всех есть травмы и проблемы, которые нужно преодолеть. Я ничем не отличаюсь от любого игрока из любой команды.

Я не думаю о травме, я думаю об игре. Ты не выходишь на лёд с мыслью, что получишь новую травму», — приводит слова Хары североамериканский журналист Дэн Розен.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал.

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Досталось даже словацкому великану «мишек». Харе разбили лицо шайбой, но не думайте, что он не доиграл матч.
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