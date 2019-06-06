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«Ферьестад»: не хотим отпускать Викстранда в КХЛ, тем более за $ 300 тыс.

«Ферьестад»: не хотим отпускать Викстранда в КХЛ, тем более за $ 300 тыс.
Хоккей / КХЛ 0

Сотрудник правления шведского клуба «Ферьестад» Томас Родин прокомментировал информацию СМИ о переходе шведского защитника Микаэля Викстранда в КХЛ. Напомним, права на Викстранда в КХЛ находятся у «Ак Барса».

«Мы не собирались никуда отдавать Викстранда, наша позиция совсем иная — у него ещё год действующего контракта. Мы не собирались отдавать его за $ 300 тыс. Да, у него есть опция выкупа в соглашении, но она действует только для клубов НХЛ. В любом случае 300 тысяч — это смешная сумма. Как нам заменить Викстранда аналогичным игроком? Нас это категорически не устраивает. Для нас Викстранд — ключевой хоккеист.

Он пока ничего нам не сказал. Безусловно, если Викстранд заявит твёрдое желание уйти, мы начнём решать этот вопрос», — цитирует функционера Hockey Sverige.

Источник: Hockey Sverige

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