«Даллас» продлил контракт с Маттиасом Янмарком

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Джим Нилл объявил о продлении контракта с нападающим Маттиасом Янмарком.



«Маттиас — универсальный нападающий, который потрясающе катается и может играть с любым партнёром. Он один из ключевых игроков нашей команды», — заявил Нилл.



Соглашение рассчитано на один сезон. По нему 26-летний шведский хоккеист заработает $ 2,3 млн.



В минувшем сезоне Янмарк в 81 матче регулярного сезона НХЛ забросил 6 шайб и сделал 19 результативных передач. С 25 очками он занял шестое место по результативности среди форвардов команды, проведя в среднем полторы минуты за игру. При этом он заблокировал 44 броска.



В 7 матчах плей-офф Кубка Стэнли нынешнего года Янмарк набрал 3 очка (1 шайба, 2 передачи).