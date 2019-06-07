«Сент-Луис» забросил победную шайбу после фола
В пятом матче серии финала Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз» в гостях обыграл «Бостон Брюинз» — 1:2 (0:0; 0:1; 1:1). Победную шайбу в середине третьего периода забросил канадский форвард «Блюз» Дэвид Перрон с передачи Райана О'Райлли, автора первой шайбы в ворота «Бостона». Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри.
Через три минуты нападающий хозяев Джейк Дебраск отквитал одну шайбу, но это не помогло «Бостону» уйти от домашнего поражения в пятом матче серии. «Сент-Луис» повёл 3-2 и может взять Кубок Стэнли на своём льду уже в следующем матче, который состоится 10 июня мск.
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