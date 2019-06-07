Форвард «Сент-Луиса» Перрон — о выходе Хары на лёд: это было круто

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Дэвид Перрон прокомментировал участие капитана «Бостона Брюинз» Здено Хары в пятом матче финале Кубка Стэнли.

«Это было круто, и я за него рад. Я испытываю к нему большое уважение, а его партнеры были по-настоящему им впечатлены. Но я не был удивлён тем, как он играл. Это очень высокий игрок, до которого сложно добраться, их лидер и капитан», — цитирует Перрона официальный сайт НХЛ.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал.