Карло: у Хары изо рта шла кровь. Он едва мог говорить

Защитник «Бостон Брюинз» Брэндон Карло прокомментировал состояние здоровья словацкого защитника Здено Хары.

Ветеран гостей во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (4:2, 2-2) получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре Хара принять участие уже не мог.

«Это показывает его лидерские качества. У него изо рта шла кровь. Не знаю всего, что у него там произошло, но он едва мог говорить. Его лидерство на другом уровне. Это человек, который стоит за нас горой», — цитирует Карло официальный сайт НХЛ.