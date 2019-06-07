Бержерон: «Бостон» уже находился в такой ситуации

Нападающий «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-3).
«Наша игра в большинстве никак не поменялась и осталась такой же. У нас была пара хороших комбинаций, просто надо было доводить моменты до конца.
Уступаем в серии 2-3? Мы в такой ситуации уже находились. Надо использовать тот опыт и быть готовыми к матчу номер шесть», — цитирует Бержерона официальный сайт НХЛ.
Счёт был открыт на 21-й минуте — отличился Райан О'Райлли, которому ассистировали Зак Сэнфорд и Алекс Пьетранджело. На 51-й минуте после передачи О'Райлли голом отметился Дэвид Перрон. Гол был засчитан, несмотря на спорный эпизод, произошедший за несколько мгновений до этого, когда нападающий «Сент-Луиса» Тайлер Бозак сбил с ног форварда «Бостона» Ноэля Аккьяри. На две шайбы гостей хозяева смогли ответить лишь результативным броском Джейка Дебраска за шесть минут до финальной сирены.
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