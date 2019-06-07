Барбашёв — о близости чемпионства: даже думать не хочется об этом

Форвард «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв прокомментировал победу в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (2:1, 3-2).

«Для нас не имело никакой разницы, играл Хара или нет. Это ничего бы не изменило, и мы бы все равно играли в такой же силовой хоккей. Да, это хороший пример, но ни о какой жалости тут речи идти не может. Это финал. Он решил играть и сам понимал, на что идёт.

Одна победа до чемпионства? Пока не хочется об этом даже думать. Надо спокойно отреагировать на победу и сохранить эмоции. У нас есть пара дней на отдых. Да, шанс есть и мы будем за него биться», – цитирует Барбашёва официальный сайт НХЛ.

Шестая игра серии состоится в Сент-Луисе 10 июня. Начало встречи — в 03:00 мск.