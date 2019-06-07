Главный тренер «Сент-Луиса» Берюбе: у Хары менталитет воина
Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал участие капитана «Бостона Брюинз» Здено Хары в пятом матче финале Кубка Стэнли.
«Вы и сами прекрасно знаете, какой Хара мужественный игрок, какой у него менталитет воина. Сам факт, что он вышел играть со своей сломанной челюстью или что там у него, безусловно придало его команде толчок в начале матча.
В чём разница между О'Райлли в двух последних матчах и O'Райлли, которого мы видели в предыдущих 17? У него всегда были шансы, разница лишь в том, что теперь шайба попадает в ворота. Но я соглашусь с вами: сейчас Райан заряжен и энергичен, как никогда прежде. Добавление в его звено Зака Сэнфорда явно оказало положительное влияние», — цитирует Берюбе официальный сайт НХЛ.
Дебраск: дико жаль, что не смогли победить. Хотелось сделать это ради Хары
- 7 июня 2019
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