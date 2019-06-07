Дебраск: дико жаль, что не смогли победить. Хотелось сделать это ради Хары

Нападающий «Бостон Брюинз» Джейк Дебраск прокомментировал поражение в пятом матче финала Кубка Стэнли с «Сент-Луис Блюз» (1:2, 2-3).

«У нас была масса хороших моментов, особенно в начале игры, когда их защитники подключались в атаку. Моменты есть, теперь это вопрос удачи, умения оказаться в правильном месте в нужное время.

Перед началом игры был сильный момент — то, как болельщики поприветствовали Хару. Все понимают, что он преодолевает сейчас нечто весьма серьёзное. Мы все этот поступок, безусловно, оценили. Дико жаль, что не смогли победить. Очень хотелось сделать это ради него", — цитирует Дебраска официальный сайт НХЛ.

Ветеран «мишек» во втором отрезке четвёртого матча финала Кубка Стэнли получил болезненный удар шайбой в лицо. У словака моментально пошла кровь, но опытный защитник в третьем периоде вернулся на скамейку запасных, получив медицинскую помощь и прикрепив на шлем полную защиту лица. Правда, в игре участия 42-летний хоккеист уже не принимал. На пятый матч серии Хара вышел, несмотря на перелом челюсти.