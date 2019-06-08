Берюбе — о дисквалификации Барбашёва: кто-то выйдет на лёд и сделает свою работу
Главный тренер клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал дисквалификацию нападающего Ивана Барбашёва, пропускающего шестой матч финальной серии Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз» (3-2).
«Кто-то выйдет на лёд и сделает свою работу. Ситуация будет во многом такой же, как в случае с дисквалификацией Сундквиста. Барбашёв похож на Сундквиста: тяжёлый хоккей, хорошо играет в обороне, меньшинстве, беспощаден при борьбе за шайбу и в форчеке», — приводит слова Берюбе официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.
Барбашёв пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли из-за дисквалификации
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