Барбашёв пропустит шестой матч финала Кубка Стэнли из-за дисквалификации

Российский нападающий «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашёв дисквалифицирован на один матч за за удар в голову форварда «Бостон Брюинз» Маркуса Юханссона, информирует официальный сайт НХЛ.

Эпизод произошёл на 6-й минуте первого периода пятого матча финальной серии Кубка Стэнли, который завершился победой «Сент-Луиса» со счётом 2:1. Главные арбитры встречи не зафиксировали нарушения правил со стороны воспитанника московского «Динамо».

Видео момента также можно посмотреть в «твиттере» Hockey Night In Canada.

Счёт в серии — 3-2 в пользу «Блюз». Шестой матч серии состоится в Сент-Луисе 10 июня, начало встречи — в 3:00 мск. Седьмая игра, если потребуется, пройдёт на площадке победителя Восточной конференции.