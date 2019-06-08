Российский голкипер Владимир Сохатский может продолжить карьеру в «Салавате Юлаеве», заявил генеральный директор уфимской команды Александр Курносов.

«Мы думаем, что третьим номером вернётся Владимир Сохатский. Кроме этого есть Дмитрий Брагинский, который провел хороший сезон в «Толпаре», он просто пока не готов весь сезон играть в «Торосе».

Был ли игрок, которого хотели подписать, но не получилось? Был. К сожалению, не получилось. Игрок до конца будет ждать предложений из НХЛ, мы не можем так рисковать и держать место до последнего. Разумеется, пресса тоже оказывает на это определённое влияние», — цитирует Курносова «СобКор02.ru»

Последние три сезона Сохатский провёл в системе «Автомобилиста». В сезоне-2018/19 29-летний вратарь провёл в регулярном чемпионате КХЛ 12 матчей, в среднем за игру пропуская 2,74 шайбы и отражая 89,5% бросков.